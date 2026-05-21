

El Municipio Invita a toda la comunidad a participar de las actividades organizadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, con una jornada que combinará tradición, cultura popular y encuentro familiar.



Las celebraciones comenzarán a las 9:00 horas con la tradicional Oración por la Patria en la Parroquia San Vicente Ferrer, ubicada sobre Bolívar N° 50.



Posteriormente, a las 10:30 horas, se llevará adelante el acto oficial y el tradicional desfile patrio frente al Palacio Municipal, sobre Avenida Sarmiento N° 39, donde instituciones, entidades intermedias y agrupaciones tradicionalistas serán parte de esta emotiva celebración.

La jornada continuará desde las 13:30 horas en el Predio Identidad Nacional, ubicado en Bolívar y Ugarte, con un gran Encuentro Popular pensado para disfrutar en familia y compartir las tradiciones argentinas.



Durante la tarde habrá desfile tradicionalista por las calles de San Vicente y shows en vivo con la participación de Martín Guardia, Adán Aloe, Cantor Surero Carlos Gallardo y el payador Daniel “Vasco” Subirí. Además, se presentarán el Ballet San Vicente y el Ballet Huayra San Vicente.



El evento también contará con patio de comidas, feria de artesanos y venta de carne al asador por kilo, en una propuesta abierta para toda la comunidad. Se destaca la importancia de mantener vivas las fechas patrias y generar espacios de encuentro que fortalezcan la identidad y las tradiciones argentinas.