Abrió la convocatoria para este programa dirigido a estudiantes de carreras universitarias de grado vinculadas al sector energético que cursen en algunas universidades públicas de la Argentina. La inscripción permanecerá abierta hasta el 8 de marzo y se realiza de manera online a través del sitio oficial de la fundación.

La iniciativa está orientada a estudiantes de disciplinas estratégicas para la industria energética, como ingenierías, tecnologías, ciencias de la Tierra y ciencias del ambiente, entre otras áreas relacionadas. El programa busca fortalecer la formación académica en estas áreas mediante un esquema que combina apoyo económico, mentoría profesional y actividades de formación complementaria.

Las becas están destinadas a estudiantes que cursen en universidades públicas ubicadas en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta. La convocatoria contempla exclusivamente carreras de grado vinculadas de manera directa con la industria energética, incluyendo trayectos asociados a exploración, explotación, refinación, logística, ambiente y nuevas tecnologías aplicadas al sector.

El programa establece dos categorías de aspirantes. Por un lado, pueden postularse quienes estén por iniciar el primer año de su carrera universitaria en 2026. Por otro, también pueden hacerlo estudiantes que ya estén cursando y hayan aprobado entre el 50% y el 70% del plan de estudios. En ambos casos, los postulantes deben cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos por la fundación y presentar la documentación que acredite su condición de alumno regular.

El proceso de selección se basa en la evaluación del desempeño académico y la situación socioeconómica de los aspirantes. Según la fundación, el criterio de adjudicación combina el mérito académico con indicadores sociales con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades de formación en áreas estratégicas para el desarrollo energético.

Uno de los ejes del programa es el acompañamiento personalizado. Cada estudiante seleccionado cuenta con un mentor profesional de YPF, que se desempeña en la misma disciplina que cursa el becario. Este sistema busca vincular la formación universitaria con la experiencia práctica del ámbito laboral y orientar a los estudiantes en su desarrollo profesional.

Además, los becarios participan de instancias de formación que incluyen visitas a yacimientos, refinerías y centros de monitoreo en tiempo real, donde pueden conocer de cerca los procesos productivos y las operaciones de la cadena de valor energética.

La propuesta también contempla un Encuentro Anual que reúne a unos 300 becarios de distintas provincias. Durante esa instancia se realizan actividades de formación colectiva y se desarrolla el “Ideatón”, una dinámica de trabajo en equipos interdisciplinarios orientada a diseñar soluciones para desafíos concretos del sector energético.

Como complemento, el programa ofrece cursos de ciencia de datos, innovación, oratoria, habilidades blandas e idiomas, organizados en niveles especialmente pensados para estudiantes de carreras técnicas e ingenierías. Estas capacitaciones se dictan en modalidad virtual o híbrida y forman parte del trayecto obligatorio para los becarios.

De acuerdo con datos difundidos por la fundación, el 96% de los actuales becarios es la primera generación universitaria en sus familias, un indicador que refleja el enfoque de inclusión social del programa.

Quienes deseen postularse deben completar el formulario de inscripción y adjuntar la documentación requerida a través del portal oficial de becas de la fundación antes del 8 de marzo. En ese mismo sitio se pueden consultar las bases, requisitos y el cronograma del proceso de selección.

Fuente: IProfesional.

