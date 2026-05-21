La Municipalidad informó que del 26 al 30 de mayo se llevará adelante un operativo de recolección de ramas en distintos barrios del distrito, con el objetivo de fortalecer las tareas de limpieza y mantenimiento urbano.

Los trabajos se desarrollarán en barrio Las Higueras, barrio República y barrio Los Pinos, donde personal y maquinaria municipal realizará la recolección del material acumulado en la vía pública.

Desde el Municipio solicitan a los vecinos y vecinas colaborar para facilitar el desarrollo del operativo y mantener los espacios comunes en mejores condiciones.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp