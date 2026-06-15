Un siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes 15 de junio en la intersección de las calles Sáenz Peña y Belgrano, en la ciudad de Brandsen.

El hecho ocurrió pasadas las 9 de la mañana, cuando, por causas que son materia de investigación, colisionaron un automóvil Toyota y una Volkswagen Suran.

De acuerdo con el relato de testigos presentes en el lugar, el Toyota circulaba por Sáenz Peña en dirección al barrio Las Mandarinas, mientras que la Suran transitaba por Belgrano con sentido hacia la Ruta 215. Como consecuencia del impacto, ambos vehículos sufrieron daños materiales.

Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Estación de Policía Comunal de Brandsen, quienes llevaron adelante las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del accidente.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp