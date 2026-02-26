José, un vecino de la localidad de Domselaar, se comunicó con InfoBrandsen para dar a conocer el reclamo vinculado a la posible instalación de una tosquera en esta zona del partido de San Vicente. Según la carta de reclamo que adjuntó, la inquietud viene desde el año 2019.

Imagen ilustrativa.

«Estamos preocupados por los efectos inmediatos y futuros derivados del emprendimiento comercial privado, basado en la extracción de tierra, ubicado en la localidad de Domselaar», expresa en un comienzo el reclamo. Los vecinos remarcan la necesidad de saber si se realizaron todos los estudios de impacto ambiental correspondientes y si se evaluaron las consecuencias que la explotación podría tener sobre las napas y el agua de la localidad y su zona de influencia.

Uno de los puntos centrales del reclamo es que en Domselaar una parte importante de la población no cuenta con servicio de agua potable de red. Por este motivo, las familias dependen de perforaciones particulares para abastecerse, lo que incrementa la preocupación ante cualquier actividad que pueda afectar la calidad o disponibilidad del agua subterránea. En ese sentido, los vecinos consideran prioritario que se garantice la protección de las napas y se informe con claridad cuáles serían los controles y monitoreos previstos.

En la presentación se solicita a las autoridades municipales y a los integrantes de la comisión correspondiente que se dé cumplimiento estricto a las normativas vigentes:«Solicitamos a Ud. y a los miembros de la Comisión Especial, se priorice el cuidado de las napas, el agua y la salud de los vecinos de la Localidad de Domselaar, realizando todo los procedimientos necesarios en el marco de las normativas vigentes tanto a nivel Municipal,Provincial y Nacional, a fin de llevar tranquilidad a la población de la zona».

