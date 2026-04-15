Efectivos de la Policía Comunal y el G.T.O. allanaron un local céntrico donde el propietario, de 54 años, quedó imputado por tenencia ilegal de dos pistolas.

Cerca de las 19 del martes, efectivos de Policía Comunal y el G.T.O. allanaron un comercio en la zona céntrica tras una denuncia por violencia familiar realizada en la Comisaría de la Mujer.

El imputado es un hombre de 54 años al que tras requisar el inmueble le incautaron dos armas de fuego; una Bersa Thunder 9mm con 10 municiones y una Glock calibre 40 con 27 balas.

Tras el hallazgo y decomiso de estas, al vecino se le labró una causa por «Tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional».

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