El torneo reunirá a jugadores de Segunda, Tercera y Cuarta categoría, con partidos por zonas, además de repartir puntos para el ranking 2026.

El Canal Tenis Club presentó la Copa Atares Housing, un torneo en modalidad singles que se disputará en sus instalaciones del barrio La Dolly II y que está dirigido a jugadores de Segunda, Tercera y Cuarta categoría.

El certamen se jugará en zonas, garantizando al menos dos partidos por participante, y avanzarán a la siguiente instancia los dos mejores de cada grupo. Los encuentros se disputarán al mejor de dos sets, con súper tie-break a 10 puntos (con diferencia de dos) en caso de igualdad. A partir de los cuartos de final, en las categorías Segunda y Tercera, los partidos pasarán a jugarse al mejor de tres sets.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 25 de abril a las 13, mientras que el inicio del torneo está previsto para el 2 de mayo. Los partidos se desarrollarán los fines de semana y feriados, en el horario de 9 a 20.

Desde la organización destacaron que el torneo otorgará puntos para el ranking 2026, lo que suma un atractivo extra para los competidores. Además, habrá premios para campeón y finalista en cada categoría.

Para más información e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 2223-671389 (Garo) o al 2223-508814 (Pedro).

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