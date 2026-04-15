La policía recuperó un celular y encontró la vestimenta con la que el sospechoso, utilizó durante el ilícito.

En horas de la tarde del martes se llevó a cabo un allanamiento policial en el barrio La Parada, más específicamente en la calle Overo Pampa entre Eucalipto y Palo Borracho. Allí se apersonó personal del GTO y de la Estación de Policía local en el marco de la investigación de un robo que tuvo lugar el pasado 21 de marzo.

El ladrón es un joven de 19 años con domicilio en Brandsen y fue identificado como el autor del hecho tras quedar registrado por las cámaras de seguridad. Esta persona ya contaba con antecedentes.

Durante la madrugada del 21/3, forzó la cerradura de una Ford Ranger que estaba estacionada en calle Alazán del mismo barrio, llevándose diversos objetos y un teléfono celular, el cual fue hallado durante el operativo junto a la ropa que llevaba puesta aquella noche. Tras el allanamiento el mismo quedó demorado en la comisaría y a disposición de la justicia; minutos más tarde recuperó su libertad.

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