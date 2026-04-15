Preocupación por la posible actividad irregular de una curtiembre en Las Acacias

La Asociación “Vecinos por un Brandsen Ecológico” elevaron un pedido formal al Municipio para conocer si un establecimiento cuenta con habilitación y controles ambientales.

Un grupo de habitantes del barrio Las Acacias manifestó su inquietud ante el presunto funcionamiento de una curtiembre o saladero en la zona, una actividad que, según señalan, no estaría permitida en ese sector residencial.

La preocupación fue canalizada a través de una nota presentada el pasado miércoles 8 por la organización “Vecinos por un Brandsen Ecológico” ante el intendente Fernando Raitelli.

En el documento, los vecinos expresan su alarma por el impacto que podría generar este tipo de emprendimiento, especialmente en términos ambientales y de calidad de vida. En ese sentido, solicitaron información precisa sobre la situación del establecimiento, haciendo foco en si cuenta con habilitación municipal, estudio de impacto ambiental y certificado de aptitud ambiental.

Además, requirieron conocer en qué categoría industrial se encuadra la actividad y qué tipo de controles realiza el Municipio sobre los desechos sólidos, líquidos y gaseosos que pudiera generar.

El predio en cuestión estaría ubicado en calle Aymarás entre Capayán y Puelches, con acceso desde el kilómetro 61.800 de Ruta 210 y lindante a una granja avícola de la zona. Según consta en la presentación, se adjuntaron imágenes para facilitar la identificación del lugar.

Desde la organización remarcaron que el objetivo no es generar conflicto, sino obtener información clara y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, priorizando la salud de los vecinos y el cuidado del ambiente.

Por el momento, se aguarda una respuesta oficial por parte del Ejecutivo municipal que permita esclarecer la situación y llevar tranquilidad a la comunidad. La misma, según detalló el presidente de la entidad, Alberto Almandos, podría estar en las próximas horas o para el jueves.

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