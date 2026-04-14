El período estará abierto hasta el 15 de mayo y el proceso deberá realizarse en la página web oficial. Una vez finalizada esta etapa, iniciará la competencia con la instancia municipal.

La competencia deportiva y cultural más importante de la Provincia de Buenos Aires, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad a través de la Subsecretaría de Deportes, anuncia que hasta el 15 de mayo estará abierta la inscripción para participar de la edición N°35 de los Juegos Bonaerenses. El proceso, como es habitual, se realizará en la página web oficial ingresando a plenus.juegos.gba.gob.ar.

Por otro lado, en caso de no poder realizar la inscripción a través de la web mencionada anteriormente, podés acercarte a la Oficina de Deportes, la Oficina de Adultos Mayores o la Oficina de Cultura. Las tres están ubicadas en la Sala de Cultura Municipal, cuya dirección es Sáenz Peña N° 676.

Una vez finalizada la inscripción, iniciará la competencia en la etapa municipal, a disputarse entre mayo y junio, y continuará con las instancias regionales (julio y agosto) e interregionales (septiembre), para definir a las y los deportistas que estarán presentes en la gran final de Mar del Plata, que tendrá lugar en octubre.

Organizados por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de la Subsecretaría de Deportes, incluyen más de 100 disciplinas deportivas y culturales destinadas a jóvenes, personas con discapacidad, personas trasplantadas y personas mayores.

ETAPAS

Finalizada la instancia de inscripciones, comenzará la Etapa Local, posteriormente se disputarán la Regional y la Interregional y por último, la Final en Mar del Plata.

El registro se realizará a través de los municipios, mediante la página web oficial, por intermedio del sistema PLENUS. Previamente, se deberán validar y autorizar las respectivas planillas. También estará disponible para las y los participantes una “solicitud de inscripción” en el sitio de Juegos Bonaerenses, para que cada distrito pueda ponerse en contactos con estas personas y orientarlas en el proceso.

DISCIPLINAS

La competencia, que el año pasado alcanzó un nuevo récord con más de 480 mil inscriptos, desde su implementación ininterrumpida en 1992, promueve el acceso a la actividad física y a la expresión cultural en toda la Provincia. Una vez finalizada la etapa de inscripción, el certamen se realiza en tres instancias: local, regional e interregional. La Final, como ya es tradición, tendrá lugar en la ciudad de Mar del Plata en el mes de octubre.

El subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, por su parte, señaló: “Los Juegos constituyen un espacio de contención y construcción de comunidad y representan una política pública que ya está en el corazón de todas y todos los bonaerenses”.

Además de las disciplinas ya tradicionales para juveniles, personas con discapacidad y adultos mayores, se mantiene la categoría trasplantados, que es articulada con el CUCAIBA (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires), organismo dependiente del Ministerio de Salud que trabaja para garantizar el acceso al trasplante de las y los bonaerenses que lo necesitan para salvar o mejorar su calidad de vida.

Entre las principales novedades de este año, en juveniles se agregan nuevas categorías en ajedrez, handball, gimnasia, patín y vóley. Asimismo, en la modalidad intergeneración, se mantienen las incorporaciones de 2025, ampliando las posibilidades de interacción entre participantes de distintas edades.

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