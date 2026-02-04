Gómez: Experiencia enoturística para recorrer el pueblo

Los anfitriones son los responsables de Hocico Negro, a cargo de la visita guiada con degustación de vinos y quesos para coronar la jornada.

El enoturismo bonaerense se instala como atractivo incipiente en todos los paisajes. Recorridos por plantaciones, catas dirigidas, charlas técnicas y degustación de productos regionales prometen momentos inolvidables en el verano. En ese marco, se cuenta la experiencia en Gómez; sábados y domingos en la vieja estación de calle Trucco y diagonal Piermartini.

Se trata de una experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo, organizada por los elaboradores de Hocico Negro.

“El proyecto del vino arrancó en 2014, comprando uva y haciendo la elaboración. Son pocas botellas al año, para venderse en la región, eventos y contados restaurantes de Buenos Aires”, reseña Claudio Mazo, el mentor de la etiqueta.

Ya en la postpandemia, mencionó que se incorporó el turismo rural en la búsqueda del “valor agregado al producto”, teniendo en cuenta la producción limitada y a escala siempre artesanal.

En este rol de“anfitriones turísticos”, desde Hocico Negro ofrecen un recorrido por el pueblo rural, dando cuenta de la historia, sitios destacados, el pulso ferroviario que marcó a la región y todo culmina con la degustación de vinos y quesos, siempre en el predio de la estación de Gómez.

De acuerdo con la cantidad de visitantes, la visita se puede ampliar, con la posibilidad además de adquirir diversos productos regionales. Las reservas pueden realizarse al 11-3601-6954 y cabe mencionar que la actividad se suspende por lluvia.

Fuente: ANDigital

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp