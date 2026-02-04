Bajo el lema “Celebremos juntos 150 años de fe y comunidad”, los festejos se desarrollarán entre el viernes y el domingo, en el entorno de la emblemática capilla ubicada en la intersección de Alfonsina Storni, Artigas y Leandro N. Alem.

Domselaar se prepara para vivir un fin de semana especial por una fecha histórica que será celebrada con una serie de actividades religiosas y culturales, abiertas a toda la comunidad: el 150º Aniversario de La Capilla Santa Clara de Asís; la actividad es organizada con el acompañamiento del Municipio de San Vicente, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes.

La Fiesta Patronal, que tendrá lugar el viernes 6, comenzará a las 18 con una Gala Musical, que contará con la participación del Coro Municipal, Pablo Vilotta (violín) y Matilda Battafarano. A las 19, se celebrará la Misa de Celebración, ceremonia que será presidida por el Obispo Jorge Lugones, en un momento central de recogimiento y encuentro espiritual para la comunidad.

Las actividades continuarán el sábado 7, desde las 17.30, con una jornada que incluirá feria de emprendedores locales y la participación de artistas invitados, promoviendo el desarrollo local y el encuentro cultural.

El cierre de los festejos será el domingo 8, a partir de las 10, con una nueva edición de la feria de emprendedores, propuestas artísticas y un gran show de cierre a cargo de “La Fusión Folclore”, que pondrá música y alegría a una jornada pensada para disfrutar en familia.

¡Sumate a la Comunidad InfoBrandsen! Muchos portales como La Nación, Olé o Clarín optan por suscripciones pagas para acceder al contenido.



Nosotros nunca lo haremos.



Si nuestro contenido te gusta, te sirve o simplemente querés apoyar este proyecto independiente,

te invitamos a sumarte con un simple gesto: ¡invitarnos un cafecito! ☕



¡Muchas Gracias de parte de todo el equipo de InfoBrandsen!

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp