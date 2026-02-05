“Sin ese dinero ya no lo podremos hacer”, estimó el damnificado. Ruegan comunicarse al 221.5701028 en caso de haber encontrado el dinero.

Este jueves Gustavo salió a hacer trámites al radio céntrico y en un tramo de calle Ferrari perdió U$S 150, un dinero muy importante para él: “Eran para viajar a Paraguay con mi hijo y sin ese dinero ya no lo podremos hacer; si alguien los encontró les agradeceré de por vida”, estimó el vecino a InfoBrandsen.

Una vez que se dio cuenta del faltante, fue a algunos comercios de la zona y si bien le permitieron observar las cámaras, no tuvo éxito en la búsqueda. Para quien haya encontrado el dinero o sepa algo, por favor comunicarse al 221.5701028.

ACTUALIZACIÓN

Dos horas después de haber publicado esta Carta de Lectores nos llegó un nuevo mensaje de Gustavo, pero esta vez las noticias fueron positivas:

«No lo puedo creer, lo rápido que me reencontré con el dinero perdido. Se comunicó conmigo un comerciante de la zona de Gómez que no quiere que lo nombre, quien esta mañana viajó en remís a hacer unos trámites y encontró el dinero. Para colmo es conocido mío. Así que a viajar con mi hijo a visitar a su madre en el cementerio de Presidente Franco en Paraguay. No sé cómo agradecerles a ustedes y a Dios por poner gente tan buena en mi camino».

Finalmente, el vecino recuperó el dinero y podrá viajar gracias a la solidaridad y empatía del hombre que encontró el dinero y decidió devolverlo a su dueño.

