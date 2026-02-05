Fernando Raitelli recibió a José Arteaga, presidente de Autopistas Buenos Aires S.A. (AUBASA), para dialogar sobre las inversiones que la empresa viene llevando adelante en la zona y sobre las mejoras en la Ruta 6 y la Ruta 2, corredores especialmente relevantes para Brandsen por su cercanía, su uso cotidiano y su aporte a la conectividad con la región.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a obras, seguridad vial y al rol de estas rutas en la vida cotidiana, la actividad económica y la integración del distrito.

La reunión permitió compartir diagnósticos y perspectivas sobre la importancia de fortalecer la conectividad regional y acompañar, desde una mirada de desarrollo territorial, las mejoras que se vienen realizando.

