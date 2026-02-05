Yésica se comunicó hoy por la tarde a través de WhatsApp (2223.508499) para comentar que hace meses reclama a Edelap por un poste de luz que se encuentra fuera del hogar de su madre. El mismo está ubicado en el barrio Los Pinos, frente a la plaza Emilio Díaz Arano, e implica un peligro para la gente que frecuenta la zona. Sin embargo, no recibe respuesta alguna.

«Quería comentar una situación que viene desde hace más tres meses con Edelap. Cinco reclamos hice ya en la oficina de Edelap para que cambien el poste de luz de mi mamá, el mínimo viento y se mueve para todos lados, golpeando la chapa del techo. Es un peligro».

La mujer explicó que el 17 de octubre se acercó a realizar los reclamos pertinentes a Edelap por el cual le dieron un número de reclamo. La situación se repitió en noviembre pero esta vez no recibió el papel con el número de reclamo, así como tampoco le dieron el de diciembre, enero ni febrero.

Para finalizar, Yésica explicó que la respuesta es la misma cada vez que se acerca: «Siempre dicen que van a mandar a los técnicos pero nunca van, es un peligro como se mueve ese palo».

