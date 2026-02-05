Nicolás Mantegazza entregó 30 decretos de regularización dominial a familias del distrito.

En un emotivo acto realizado en el Salón Gaetani, el intendente sanvicentino realizó la entrega de decretos de regularización dominial a 30 familias, un paso clave que garantizará seguridad jurídica y acceso a derechos fundamentales

Durante su discurso, el jefe comunal remarcó la importancia del momento y se dirigió directamente a las familias beneficiarias: “Es un momento especial y ansiado por ustedes. Son más de 30 familias que lograrán tener el título de su propiedad. Han recorrido un camino y confiado en las políticas del municipio”, expresó.

En ese sentido, Mantegazza subrayó que la regularización dominial va mucho más allá de una cuestión administrativa: “Este hecho no es algo administrativo, no es solamente un trámite, sino que es poder acceder a un montón de derechos, darle valor a la propiedad y la certeza jurídica de que la casa es suya”, afirmó.

El intendente explicó además el alcance concreto de los decretos entregados: “Hoy se llevan una copia del título de su propiedad, que es un decreto que el municipio, en función de toda la documentación que presentaron, les da la seguridad jurídica para que ustedes no tengan que pagar, porque este trámite cuesta mucho dinero si se hace de manera privada”, detalló, al tiempo que recordó que el costo suele representar un porcentaje del valor del inmueble.

Finalmente, precisó los pasos que restan para completar el proceso al argumentar que “el paso que queda lo hacemos nosotros. Vamos a enviar la documentación a la Escribanía General de Gobierno para que no tengan que pagar el trabajo de un escribano, para que sea transcripto y se convierta en la escritura pública. Entre cuatro y seis meses estará gestionado el trámite y serán notificados para que puedan tener el título en sus manos”, concluyó el jefe comunal.

Con esta nueva entrega de decretos, el Municipio de San Vicente reafirma su compromiso con el derecho a la vivienda y la seguridad jurídica, impulsando políticas públicas que brindan tranquilidad, inclusión y un futuro con mayor previsibilidad para las familias del distrito.

Dirección de prensa | Municipalidad de Sanvicente | Visita nuestra web: https://www.sanvicente.gob.ar/ |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp