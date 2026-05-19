Las cooperadoras y los centros de estudiantes están realizando notas de pedidos de donaciones a distintas empresas y comercios para solicitar ayuda con los insumos de artículos de limpieza ante la falta que padecen algunos establecimientos educativos, además de realizar pequeñas compras.



Incluso muchas auxiliares o docentes llevan desde sus hogares algunos artículos para poder aliviar la situación de falta de limpieza con los elementos necesarios.



Según pudimos averiguar en el Consejo Escolar de Brandsen, hablando con la Presidenta del mismo , la situación podría ser por una cuestión de administración en el racionamiento a la hora de usar los artículos en cada escuela, teniendo en cuenta que la entrega de los mismos se realiza cada tres meses.



La última entrega fue en marzo y anteriormente en diciembre y un refuerzo para las escuelas de verano.



Se espera, según Victoria Natalicho, que a fines de mayo estén llegando las partidas presupuestarias para la compra de los mismos con un monto de cuatro millones de pesos aproximadamente. Luego de la compra, el Consejo Escolar realiza la entrega de los elementos entre las escuelas.

Por Juan Franco – InfoBrandsen

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