La localidad de Gómez palpita un evento que ya es tradicional y que fomenta el comercio regional.

Gómez celebrará la Cuarta Edición de la Fiesta del Pastelito, sin duda uno de los eventos más esperados en la Región por vecinos y visitantes. El próximo domingo 7 de junio, a partir de las 10 la localidad abre sus puertas para compartir un día bien campero; pastelitos recién hechos, productores regionales, artesanos y todo el espíritu de nuestras tradiciones, en una jornada que vuelve a llenarse de aromas caseros

Como todos los años, el encuentro se llevará a cabo en el predio de la Estación y contará con un paseo del pastelito, puestos de artesanos y emprendedores, productos locales, artistas que presentarán shows en vivo y la mejor gastronomía.

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