Un menor de 16 años fue aprehendido anoche en la plaza principal de Brandsen, tras un episodio de disturbios que incluyó consumo de alcohol en la vía pública y maniobras peligrosas con motocicletas.

El hecho ocurrió en la zona de calle San Martín entre Sáenz Peña y Las Heras, donde un grupo de jóvenes se encontraba generando desorden. En el lugar, también se observaron motos realizando maniobras riesgosas y provocando ruidos con “cortes”, lo que generó inquietud entre quienes se encontraban en la zona.

Al momento de ser identificado, uno de los jóvenes se tornó hostil e intentó agredir a los efectivos, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia.

Se iniciaron actuaciones bajo la carátula “resistencia a la autoridad” y se dispuso la posterior entrega del menor a su responsable legal.

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