Con una fuerte impronta española, Hugo Regis y Andrés Pelaez serán los encargados de musicalizar la velada.

El próximo sábado 17 a partir de las 18, se llevará a cabo un concierto de flauta y piano en el Museo y Archivo Histórico local. Con la actuación de Hugo Regis en flauta y Andrés Pelaez en piano, se dará este “abrazo musical” entre España y Argentina.

El evento es organizado por la Comuna junto a la Asociación Amigos del Museo y la Sociedad Española de Brandsen

Las entradas se encuentran a la venta en el Museo -Mitre 146-.

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