El intendente Nicolás Mantegazza participó de un encuentro con el ministro Javier Alonso y jefes comunales en Escobar para avanzar en una normativa que consolide el trabajo territorial y garantice políticas de protección ciudadana sostenibles.

El intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza participó de una jornada de trabajo e intercambio en materia de protección ciudadana junto al ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, y diversos jefes comunales bonaerenses.

El encuentro, desarrollado en el Centro de Monitoreo de Escobar, tuvo como eje central la coordinación de esfuerzos para consolidar políticas de prevención del delito y el intercambio de experiencias exitosas entre los municipios bonaerenses.

En ese marco, Mantegazza destacó la importancia de avanzar en un nuevo esquema de trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos locales. “Visitamos Escobar para una reunión muy importante, en esta iniciativa de empezar a discutir y trabajar para poder tener muy pronto un nuevo proyecto de ley para la creación y el reconocimiento de las policías municipales”, expresó el jefe comunal.

Asimismo, remarcó el compromiso de los municipios con la profesionalización de las fuerzas de seguridad: “Estamos haciendo una apuesta a la profesionalización, a la formación y capacitación. Hoy vemos cómo en cada una de las ciudades de la zona metropolitana de Buenos Aires, los gobiernos locales se han puesto al frente de esta agenda con fuerte inversión”.

Con relación al trabajo articulado impulsado por la Provincia, agregó que“estamos convencidos que en este trabajo e integración conjunta que está proponiendo la Provincia, vamos a construir grandes y mejores resultados para nuestra comunidad”.

Uno de los puntos destacados fue el avance hacia una nueva normativa que busque potenciar y consolidar el trabajo que los municipios vienen realizando en sus territorios. El objetivo es otorgar un rol más protagónico a las gestiones locales y garantizar que las políticas de seguridad sean sostenibles a largo plazo.

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