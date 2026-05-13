El exintendente encabezará una conducción integrada por distintos sectores internos del radicalismo local. Destacó el regreso de dirigentes históricos y la participación de la juventud.

El exintendente Daniel Cappelletti fue confirmado como nuevo presidente de la Unión Cívica Radical de Brandsen y, en un diálogo con Grassi.com (Estación Radio) aseguró que el objetivo principal será reorganizar al radicalismo para volver a ser una opción de gobierno en el Distrito de cara a las elecciones de 2027.

“No era lo que estaba en los planes, pero el radicalismo para mí es algo que llevo muy adentro y creo que le debo mucho más de lo que yo he dado. El partido me ha dado todo y en circunstancias como las que se viven hoy creo que era necesario”, expresó Cappelletti al inicio de la entrevista.

El flamante titular del comité remarcó que, más allá de quién ocupe la presidencia, el dato político más importante es la integración lograda entre los distintos sectores internos del radicalismo local.

“Yo valoro enormemente la hermosa integración que hemos logrado en esta oportunidad en la conducción partidaria local. Están todos los espacios representados de distintas formas y muchos con alta relevancia”, señaló.

EL REGRESO DE EVOLUCIÓN Y EL ROL DE MIRTA SARGIOTTI

Uno de los puntos destacados por Cappelletti fue el retorno de sectores vinculados a Evolución Radical dentro de la estructura partidaria local. Allí resaltó especialmente la figura de la exintendenta Mirta Sargiotti, quien aceptó acompañarlo como convencional provincial.

“Mirta fue intendenta, ocupó distintos lugares dentro del partido y que hoy haya vuelto ese espacio al comité y haya aceptado acompañarme como convencional tiene para mí una doble valoración”, afirmó.

También destacó la incorporación de Eduardo García como convencional suplente. “Es un hombre que ocupó altos cargos en el gobierno nacional en la época de Alfonsín, con un perfil bajo en lo local, pero de mucho peso hacia afuera”, sostuvo.

Consultado sobre cómo se logró la integración de todos los sectores internos, Cappelletti explicó que el proceso fue producto de varias semanas de diálogo impulsadas por la actual conducción partidaria.

“Raúl Paz nos convocó hace más de un mes y medio. Venimos dialogando y buscando distintas alternativas. Incluso creíamos firmemente en apostar a un presidente joven, pero no se fueron dando las cosas y terminamos en este armado que fue muy lindo”, contó.

“TENEMOS QUE PONER UN RADICALISMO DE PIE”

A lo largo de la entrevista, Cappelletti insistió en que el radicalismo local debe reorganizarse para volver a transformarse en una fuerza competitiva en Brandsen. “Tenemos que poner un radicalismo de pie local para proyectar el nuevo gobierno local que pretendemos recuperar en el 2027”, aseguró.

Según indicó, el partido necesita construir “un proyecto político actualizado a los tiempos que vive el país, el mundo y las nuevas demandas sociales. Los hombres y mujeres del radicalismo tenemos que pensar un proyecto político para Brandsen actualizado a las circunstancias actuales”, sostuvo.

El exintendente también apuntó contra la situación local y aseguró que los vecinos atraviesan dificultades importantes. “Los contribuyentes no la están pasando bien desde ningún punto de vista y no se están cumpliendo ni siquiera con los servicios mínimos”, afirmó.

JUVENTUD RADICAL Y RENOVACIÓN DIRIGENCIAL

Otro de los ejes de la nueva etapa partidaria será, según Cappelletti, el fortalecimiento de la juventud que “está creciendo a pasos agigantados, con mucho trabajo y mucha inclusión”. En ese marco destacó la participación de Pamela Anderson como vicepresidenta del comité y confirmó que Miranda Paz será la nueva presidenta de la Juventud Radical local.

Además, informó que el subcomité de Gómez también renovó sus autoridades y seguirá encabezado por Claudia Espaletti. “El radicalismo a lo largo y ancho del Distrito está de pie, trabajando y pensando un proyecto político para 2027”, resumió.

ALIANZAS, JUNTOS POR EL CAMBIO Y LA LIBERTAD AVANZA

La entrevista también dejó varias definiciones sobre el escenario político nacional y Cappelletti reconoció que el radicalismo difícilmente compita solo en las próximas elecciones y mencionó la posibilidad de reconstruir un espacio similar a Juntos por el Cambio. “Hoy los partidos tradicionales no van solos a una elección. Hace años que no vemos a la Lista 3 o a la Lista 2 compitiendo en soledad”, explicó.

En ese marco, aseguró que dirigentes nacionales trabajan en un nuevo armado opositor. “Se está trabajando en un ‘Juntos por el Cambio 2’, pero con una diferencia: que el radicalismo no sea vagón de cola, sino un actor fundamental en esa estrategia”, afirmó.

No obstante, evitó cerrar puertas respecto de futuros acuerdos políticos y sostuvo que no descarta ningún espacio. “Yo no descarto a nadie. Creo que tenemos que sumar voluntades de hombres y mujeres que quieran lo mejor para Brandsen”, manifestó.

Incluso, al ser consultado específicamente sobre La Libertad Avanza, Cappelletti evitó confrontar y planteó que, en el plano local, las diferencias ideológicas muchas veces se reducen.

“¿Qué puede pensar distinto alguien de La Libertad Avanza respecto de un radical o un justicialista? Todos quieren lo mejor para Brandsen”, expresó. De todos modos, aclaró que las definiciones electorales y de alianzas se tomarán en el ámbito provincial y no en cada comité local.

“EL RADICALISMO NO PIERDE SU ESENCIA”

En otro tramo de la entrevista, Cappelletti rechazó la idea de que la UCR haya abandonado sus principios históricos por integrar alianzas con sectores de centroderecha. “El radicalismo no pierde la esencia más allá de la alianza que integre”, sostuvo.

Para respaldar su postura, recordó sus gestiones y las de otros intendentes radicales del Distrito.“Nadie puede calificar que mi gestión, o las de Mirta, Rubén (Piazza) o Cacho (García), hayan sido gobiernos de derecha”, remarcó.

Además, advirtió sobre los riesgos de las posiciones extremas en la política argentina. “Ni el radicalismo ni el peronismo pueden entrar en mecanismos de extremas populistas, ni de derecha ni de izquierda. Hay que volver a una posición de centro”, afirmó.

Finalmente, aseguró que tanto la UCR como el justicialismo continúan siendo pilares fundamentales del sistema democrático argentino. “El radicalismo sigue siendo un instrumento necesario, del mismo modo que el peronismo también lo es para el sostenimiento de la democracia”, concluyó.

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