La exintendenta se refirió la actualidad de la Ciudad, la UCR y la necesidad de recuperar la cercanía con el vecino. También se refirió a posibles alianzas y no descartó una futura candidatura.

Mirta Sargiotti, pasó por Grassi.com (Estación Radio) el último sábado y habló del presente de la Unión Cívica Radical, de la situación política y económica del municipio y de los desafíos que enfrenta la comunidad.

Durante la charla, Sargiotti explicó cómo surgió la posibilidad de volver a ocupar un lugar dentro de la estructura partidaria de la UCR local. “Siempre estuvimos en contacto desde que se formaron los distintos espacios dentro del partido. Nosotros nunca nos fuimos del partido tampoco como espacio”, aseguró.

En ese sentido, explicó que la convocatoria para integrar la lista del comité surgió en medio de la necesidad de consolidar una propuesta amplia y representativa del radicalismo local. “Se pensó que era un momento de necesidad de manifestar el trabajo en comunión para poder aportar cada uno lo suyo”, sostuvo.

Además, remarcó que la actual conformación interna “es muy integradora porque estamos todos”, algo que consideró fundamental para fortalecer al partido después de años de divisiones y tensiones.

La exjefa comunal también destacó que, aun cuando algunos sectores no tenían presencia visible dentro de la conducción partidaria, continuaban siendo consultados y participando políticamente. “Siempre hemos tratado de aportar lo mejor. Nunca fuimos muy críticos para afuera porque las diferencias del partido se tienen que resolver para adentro”, expresó.

“CREO QUE HAY UN EXCESO DE PERSONAL IMPRESIONANTE”

Fue consultada sobre cómo observa actualmente a Brandsen. Allí, Sargiotti reconoció que no está conforme con la realidad que atraviesa el Distrito, aunque aclaró que entiende el complejo contexto económico y financiero que enfrentan hoy los municipios. “No es un Brandsen que me gusta, pero sé que la situación es difícil”, afirmó.

La dirigente radical consideró que el principal problema está vinculado a los servicios públicos y a la relación entre el municipio y los contribuyentes. “No hay buenos servicios, por ahí la gente deja de pagar las tasas y sin recursos es imposible manejar cualquier municipio”, analizó.

A partir de allí, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento interno del Estado comunal y apuntó directamente contra el crecimiento de la estructura municipal. “Creo que hay un exceso de personal impresionante”, manifestó.

Sin embargo, aclaró que parte del problema también tiene que ver con la distribución de trabajadores y recursos. “Hay zonas muy flojas y otras sobredimensionadas”, explicó. Sargiotti también cuestionó la cantidad de cargos jerárquicos existentes actualmente. “Hay que empezar a hacer cada uno lo que le corresponde”, sostuvo.

Comparando con otras épocas de gestión, recordó que “antes las estructuras eran mucho más chicas y funcionaban”. Según su visión, con el tiempo el municipio fue ampliando funciones y absorbiendo responsabilidades que originalmente no le correspondían.

“HAY QUE TENER EMPATÍA”

La exintendenta también defendió el rol social que termina cumpliendo el Estado local en muchas situaciones extremas. Frente a la idea de endurecer decisiones o limitar prestaciones por cuestiones presupuestarias, pidió tener sensibilidad social.

“La primera puerta que golpean es la municipalidad. Si falta un remedio, si hace falta una ambulancia o un traslado, el vecino viene al municipio”, expresó en referencia a quién recurre una persona con necesidades urgentes. “No es tan fácil decir ‘no lo traslado’. Después se te muere un paciente porque no hubo ambulancia y ¿qué hacés?”, planteó.

En esa línea, remarcó que gobernar en una ciudad como Brandsen implica convivir permanentemente con los vecinos y afrontar cara a cara sus reclamos. “Nosotros somos vecinos, nos cruzamos todos los días en la calle. Vamos al supermercado, a la carnicería, estamos siempre en contacto con la gente”, dijo.

También valoró el papel histórico de las instituciones intermedias de la comunidad y consideró que muchas veces son ellas las que sostienen distintos aspectos sociales y comunitarios. “En Brandsen hay instituciones fuertes que siempre están al pie del cañón para colaborar”, destacó.

LA EXPERIENCIA DEL RADICALISMO Y LA NECESIDAD DE CONSENSOS

Consultada sobre si la UCR está en condiciones de ofrecer soluciones a los problemas actuales del Distrito, Sargiotti aseguró que el radicalismo cuenta con experiencia y capacidad de gestión: “Nuestro partido tiene experiencia, tiene solvencia de conocimiento y capacidades. Hay que armar algo y que todo el mundo se ponga a remar para el mismo lado”.

Para la entrevistada, una de las claves pasa por dejar de lado las discusiones estériles y priorizar el funcionamiento de la comunidad. “Estamos todos en el mismo barco”, resumió.

Además, insistió con la necesidad de recuperar el sentido de pertenencia dentro del municipio, recordando sus años como empleada y funcionaria comunal. “Yo siempre fui empleada municipal y me sentí empleada municipal. Trabajé 30 años en la Municipalidad y tengo amor a la camiseta”, afirmó.

En ese punto, lamentó que actualmente exista una pérdida de identidad dentro del propio Estado local. “Hoy hay gente de un sector que no sabe quién trabaja en otro. Antes nos conocíamos todos”, señaló.

“YO NUNCA DIGO QUE NO”

Sobre una posible candidatura en el futuro, Sargiotti evitó descartarlo. “Yo nunca digo que no”, respondió cuando le preguntaron si se veía nuevamente compitiendo electoralmente. “Siempre tengo que estar al servicio de quienes me acompañan”, añadió.

En cuanto al debate interno dentro del radicalismo respecto a las alianzas electorales, reconoció que es uno de los temas más complejos que atraviesa hoy al partido. “Ojalá pudiéramos ir solos con una lista del radicalismo”, expresó. Sin embargo, admitió que probablemente existan acuerdos políticos de cara a las próximas elecciones. “Seguramente alguna alianza va a haber, pero hoy no se sabe con quién”, indicó.

Cuando le preguntaron específicamente si preferiría una alianza con sectores vinculados a La Libertad Avanza, con el PRO o con espacios más cercanos a la centroizquierda, respondió con ironía: “Nosotros solos, con las pilchas que tenemos. ¿Sabés los sapos que nos hemos tenido que tragar? Pero hemos sido unos señoritos, calladitos y seguimos remando”.

“HAY QUE BUSCAR GENTE NUEVA QUE AME ESTO”

Sobre el cierre, Sargiotti dejó una reflexión vinculada al futuro del radicalismo y a la necesidad de formar nuevos dirigentes. “Hay que buscar gente nueva, que ame esto”, sostuvo.

Además, consideró fundamental recuperar la militancia territorial y el contacto cotidiano con los vecinos. “Se perdió esa mística de salir y hablar con el vecino, no solo para repartir una boleta sino para explicar ideas”, señaló.

Finalmente, remarcó que la política requiere experiencia y compromiso a largo plazo. “Esto no se aprende de un día para el otro. Se aprende con experiencia, con los cachetazos y con los contratiempos”, concluyó.

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