El Ministerio de Ambiente bonaerense firmó un convenio con el municipio y una cooperativa local para crear un espacio productivo orientado a la economía circular, el reciclaje y la generación de empleo.

La ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, encabezó la firma de un convenio junto al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y representantes de Conarcoop para avanzar en la creación de un nuevo espacio productivo destinado a la fabricación de madera plástica a partir de materiales reciclables.

La iniciativa busca fortalecer las políticas de economía circular en el distrito mediante el aprovechamiento de residuos que podrán transformarse en nuevos materiales sustentables. Además, el proyecto apunta a promover el trabajo local y el agregado de valor a través de la articulación entre el Estado, el municipio y las cooperativas.

Según se informó, la madera plástica obtenida podrá utilizarse para fabricar distintos productos de larga duración, entre ellos juegos para plazas y espacios públicos, reduciendo así el impacto ambiental de los residuos y fomentando alternativas más sostenibles.

“Queremos seguir impulsando políticas que transformen los residuos en oportunidades, generando trabajo, producción y soluciones ambientales concretas para los municipios bonaerenses”, expresó Daniela Vilar tras la firma del acuerdo.

Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof destacaron que este tipo de iniciativas permiten avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles, combinando inclusión social, producción y cuidado ambiental.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp