Es una fecha destinada a generar conciencia y promover los derechos, la inclusión y la dignidad de las personas con esta condición genética.

La jornada fue establecida en diciembre de 2011 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), eligiendo este día por su simbolismo: el día 21 del mes 3 representa la trisomía del cromosoma 21, que da origen al Síndrome de Down.

El Síndrome de Down es una ocurrencia genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, lo que se traduce en discapacidad intelectual y algunas características físicas particulares. Esta alteración genética se produce por un proceso de división celular defectuoso, en el cual los materiales genéticos no logran separarse correctamente, generando un cromosoma adicional, conocido como trisomía 21.

El nombre de esta condición proviene del médico británico John Langdon Down, quien fue el primero en describirla detalladamente en el año 1866. Desde entonces, los avances médicos y sociales permitieron mejorar la calidad y la esperanza de vida de las personas con Síndrome de Down.

Entre las características físicas más frecuentes se encuentran la disminución del tono muscular, rostro plano, ojos inclinados hacia arriba, orejas pequeñas o mal formadas, mayor flexibilidad en las articulaciones, un gran espacio entre el dedo gordo del pie y los demás dedos y una lengua de mayor tamaño en relación a la boca. Además, pueden presentarse enfermedades asociadas como cardiopatías congénitas, Alzheimer o leucemia.

Según estimaciones de la ONU, la incidencia del Síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre uno de cada mil y uno de cada mil cien recién nacidos. A comienzos del siglo XX, la esperanza de vida de las personas con esta condición era menor a los 10 años, mientras que en la actualidad cerca del 80% de los adultos con Síndrome de Down supera los 50 años, gracias a los avances en la medicina y la inclusión social.

El Día Mundial del Síndrome de Down comenzó a organizarse en 2006 en distintos países del mundo, con el objetivo de informar, generar conciencia y promover la participación activa de las personas con esta condición en la sociedad. La fecha busca recordar que las personas con Síndrome de Down pueden desarrollar una vida plena, estudiar, trabajar, formar vínculos y cumplir un rol activo y valioso en la comunidad.

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