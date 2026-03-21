La edición n° 3079 del Semanario local ya se encuentra disponible en todos los kioscos de la ciudad. Conocé cuáles son los temas de tapa.
En 2025 el Municipio gastó $440 millones por llevar los residuos al CEAMSE
La basura es carísima
La comuna lanzará una campaña para que haya más separación de residuos reciclables. Buscan generar ingresos y achicar los costos del traslado. La falta de camiones es otra carencia grave, porque de los 440 millones, 350 fueron para el CEAMSE, la empresa transportadora. El cuadro muestra que al CEAMSE le pagaron 91 millones. Un tema clave, porque hay problemas también por el servicio de recolección y el mal estado de la planta.
Memoria, Verdad y Justicia para recordar un golpe fatal que siempre seguirá doliendo
Habrá actos hoy en la Tranquera de Jeppener y mañana en plaza Brandsen.
El viento furioso del martes se llevó cuatro techos en Origone, La Parada, y Las Mandarinas
Temporal de viento
Fue un evento climático breve pero intenso, con fuertes vientos y poca lluvia. Hubo trastornos menores, aunque cuatro hogares se quedaron unas horas sin techo.
Choque debut de un monopatín eléctrico
Son vehículos de última generación, flacos y ágiles. Tuvieron su debut chocador el martes, en Belgrano, Albert. Un choque con auto que por suerte generó más curiosidad que consecuencias.
Iba en monopatín y se chocó un auto
El accidente ocurrió en la ciudad y generó preocupación entre los vecinos. El conductor del monopatín protagonizó un choque con un automóvil.Leer nota completa
Jeppener volvió a vibrar con el nocturno
Como ya es clásico de cada verano, el torneo nocturno de fútbol que organiza la gente de Estrella de Jeppener finalizó el pasado viernes y prácticamente colmó como en sus mejores épocas. Cerca de 1200 personas pagaron su entrada y disfrutaron de una final a puro fútbol que esta vez quedó en manos de La Vaya, de San Vicente.
¿Ninguneo o coqueteo?
En su mensaje en el HCD, Raitelli cargó solamente contra la UCR e ignoró al massismo. La omisión quizá haya sido un calculado olvido que tiene más de estrategia que de ninguneo. ¿El oficialismo verá a los ediles de la UCR como eventuales aliados en la toma de decisiones del nuevo ciclo deliberativo?
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