Durante la mañana de este sábado se produjo un accidente en la zona de calle 7 y Carranza, donde un utilitario perdió el control y terminó dentro de una zanja al costado del camino.
El vehículo, un Iveco, era ocupado por dos personas, quienes debieron ser asistidas en el lugar por los Bomberos Voluntarios. Debido a la posición en la que quedó el rodado, inclinado dentro del zanjón, se desplegó un operativo para facilitar la salida de los ocupantes.
Susana, una vecina del lugar, se comunicó con InfoBrandsen a través de WhatsApp y mencionó que la camioneta aún se encuentra caída en el zanjón.
Afortunadamente, ambos lograron salir sin quedar atrapados, aunque presentaban algunos golpes y se encontraban visiblemente afectados por el impacto.
En el lugar también intervino personal del Hospital Municipal Francisco Caram, que brindó las primeras atenciones. Según explicó la vecina, las personas que se encontraban dentro del auto debieron ser internadas.
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