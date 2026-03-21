Con apenas 18 años, Katja Bachmann Beriain —“Katy”, como la conocen— combina su vida en el campo con sus primeros pasos en la carrera de Relaciones Públicas y un presente que ya la proyecta a nivel internacional. En abril viajará a Australia para participar del Pampa Genetic Tour 2026, una experiencia de formación junto a referentes del sector agropecuario del Mercosur.

La historia fue contada en el programa Grassi.com, que se emite por FM 90.7 Estación Radio, donde la joven compartió su recorrido, sus proyectos y su mirada sobre el presente del campo.

Nacida y criada en un entorno rural, su vínculo con el campo no es nuevo, pero sí lo es la forma en que decidió desarrollarlo. Desde hace unos años se dedica a la cría de la raza Braford, una línea genética que la apasiona por su rusticidad, adaptabilidad y rendimiento productivo. “Es una raza que conocí hace unos 7 años y me enamoró. Desde entonces no solo trabajamos con animales puros, sino también en cruzamientos para mejorar resultados”, contó.

Su historia tiene un punto de partida claro: la escuela rural. Katy realizó su educación primaria en ese ámbito y luego continuó en la educación pública, una experiencia que valora especialmente. “Soy fanática de la escuela pública. Me dio herramientas, pero también la posibilidad de compartir y aprender con otros”, expresó.

A los 13 años comenzó a involucrarse de lleno en la actividad ganadera junto a su familia. Desde entonces, el crecimiento fue constante, tanto en cantidad de animales como en calidad genética. “Mi papá fue clave, siempre me apoyó. Esto es un trabajo en equipo y un proyecto que fuimos construyendo día a día”, explicó.

Su próxima experiencia en Australia no es casual. Formará parte de un grupo integrado por cabañeros, veterinarios e ingenieros agrónomos que recorrerán establecimientos y conocerán de primera mano los avances en genética bovina. “Es un viaje de aprendizaje. La idea es traer todo ese conocimiento y aplicarlo acá”, señaló.

Más allá de su presente en el campo, Katy también proyecta su futuro desde la comunicación. Aunque estudia Relaciones Públicas, su objetivo es vincular esa formación con el sector agropecuario. “El campo necesita mostrarse más, comunicar lo que hace. Ahí creo que puedo aportar desde mi lugar”, afirmó.

También destacó el rol creciente de los jóvenes en el ámbito rural. “Hoy hay mucho más interés, más participación. Incluso chicos que no vienen del campo se están acercando, estudiando y sumando tecnología. Eso es muy positivo”, remarcó.

En una zona donde la raza Braford no es predominante, su apuesta también marca un diferencial. Según contó, son de los pocos en la región que trabajan con esta genética, lo que implica un desafío pero también una oportunidad.

Con entusiasmo, compromiso y una mirada clara hacia el futuro, Katy se prepara para representar al país en una experiencia internacional que, sin dudas, será un nuevo paso en su camino dentro del mundo agropecuario.

🎙️ REPORTAJE COMPLETO – PROGRAMA GRASSI.COM FM 90.7 Estación Radio

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