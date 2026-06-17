Valeria se comunicó con InfoBrandsen a través de WhatsApp (2223-508499) para mostrar el estado de un caballo que circulaba tirando un carro en nuestra ciudad.

El mismo lo encontró en Bajo Belgrano, pero según alegó éstos circulan por toda la ciudad. Por otro lado, la vecina comentó que al advertir la situación y ver qué pasaba, el caballo era cargado con mucho peso y le tiraban las cosas al carro empeorando la situación: «Es un caballo bebé, cuando iba más adelante lo empezó a azotar».

Ley vigente contra el maltrato animal

La Ley nacional 14.346 de Protección Animal establece una pena de prisión de entre quince días y un año para las personas que maltraten o cometan actos de crueldad contra los animales en el territorio argentino.

En relación con la tracción a sangre, esta norma es relevante porque considera como maltrato animal utilizar animales para que tiren de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin el descanso adecuado, emplearlos cuando no están en condiciones aptas, no brindarles alimentación suficiente o castigarlos con elementos que les provoquen dolor.

Aunque esta ley no prohíbe la tracción a sangre como tal, fija los límites para proteger el bienestar de los animales y es una herramienta legal para investigar y sancionar – en caso de ser necesario – casos de caballos utilizados para tirar de carros.

También existen proyectos de ley que solicitan que esta práctica sea prohibida de manera progresiva y los animales sean reemplazados por motocarros y vehículos eléctricos, además de dar vigencia al rescate de caballos que no estén en las condiciones solicitadas por la ley.

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp