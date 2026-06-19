Este 20 de junio se llevará a cabo la conmemoración del Día de la Bandera y el Municipio compartió las actividades organizadas para esta fecha, que serán abiertas a toda la comunidad local.

10:30 – se realizará una ofrenda floral en el busto de Manuel Belgrano, ubicado en la intersección de las calles Belgrano y Las Heras.

11:00 – se llevará a cabo el acto oficial por el Día de la Bandera en la plaza Manuel Belgrano, ubicada en la calle Pasaje Mercante entre calle 7 y Alberti, barrio Los Tilos.

La fecha recuerda el paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional.

Desde el Municipio se invita a vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias y organizaciones de la comunidad a acompañar esta jornada de homenaje y reflexión en torno a uno de los símbolos más representativos de nuestro país.

LO ÚLTIMO infobrandsen Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp