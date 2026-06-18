

Expresaron el malestar de numerosas familias, que aseguran llevar varios días con interrupciones en el suministro y reclaman una solución.

Los reclamos por el servicio eléctrico volvieron a hacerse escuchar en el barrio Teniente Origone. En esta oportunidad, Laura se comunicó con InfoBrandsen para hacer público el malestar que, según afirmó, comparten numerosos vecinos de la zona ante los reiterados cortes de energía que vienen padeciendo desde hace varios días.

«Hace unos días que estamos sin luz, pasando frío y a oscuras, sin agua. EDELAP viene, arregla, manda la luz y se vuelve a cortar. Se van y nos dejan sin luz, sin darnos una solución», expresó la mujer a este Medio. Ella vive junto a su familia en cercanías al kilómetro 61,100 de Ruta 210.

Según relató, cada vez que el personal de la empresa prestataria restablece el servicio, al poco tiempo vuelve a interrumpirse, obligando a los vecinos a permanecer durante horas sin electricidad y, en muchos casos, también sin agua.

En otro tramo de la carta, la vecina resumió el sentimiento de quienes viven en el sector: «Tenemos frío, estamos a oscuras. Esperamos que se hagan cargo y nos ayuden».

Los vecinos esperan una respuesta por parte de la empresa distribuidora y reclaman una solución definitiva que permita normalizar el servicio y evitar que los cortes continúen repitiéndose. Al momento de redactarse esta nota, empleados de EDELAP estaban nuevamente en el lugar trabajando.

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