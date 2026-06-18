Equipos del Hospital Municipal y de los 11 CAPS se reunieron en la salita de Las Mandarinas para coordinar herramientas de acompañamiento a personas embarazadas e infantes.

En la jornada del miércoles se realizó en el SUM del CAPS Las Mandarinas una reunión del equipo local que trabaja en el Programa Qunita Bonaerense, integrado por agentes de salud del Hospital Municipal y de los 11 CAPS del Distrito.

“La jornada permitió fortalecer la articulación entre los distintos equipos que forman parte de esta política pública, destinada a acompañar a las personas embarazadas y sus familias a través de una red de atención integral, pública y gratuita”, consignaron.



Desde la Comuna detallaron que el Programa Qunita Bonaerense “promueve el cuidado y desarrollo de niños y niñas desde el embarazo hasta los 3 años de edad, acercando herramientas, acompañamiento y recursos para garantizar una crianza con derechos”.

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