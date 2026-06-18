La concejal de la UCR participó de la reunión realizada junto a vecinos, concejales e instituciones. Señaló que los vecinos están preocupados y cuestionó la falta de información oficial.

La concejal de la Unión Cívica Radical, Florencia Arrechea, participó de la reunión realizada en el barrio Infanta Isabel para abordar la situación de la planta depuradora de líquidos cloacales, un encuentro que reunió a vecinos, representantes de instituciones y concejales de diferentes espacios políticos, entre ellos la UCR, La Libertad Avanza y Derecho al Futuro.

Durante una entrevista en Grassi.com (Estación Radio), la edil consideró que el problema representa uno de los principales desafíos que enfrenta actualmente el distrito y remarcó la necesidad de avanzar en consensos para resolver una situación que afecta directamente la calidad de vida de los vecinos.

«Coincido en que la planta de tratamiento de fluidos cloacales es uno de los temas centrales que tiene hoy Brandsen. El aumento de la población y la antigüedad de la planta, que ya tiene más de 40 años, hacen que sea imprescindible buscar una solución», expresó.

Arrechea sostuvo que el crecimiento del Distrito obliga a debatir cuestiones estructurales que marcarán el desarrollo de la Ciudad en los próximos años.

«Nos toca un momento particular en Brandsen. La modernidad y el crecimiento poblacional nos llevaron a discutir temas neurálgicos como la reforma del Código de Ordenamiento, la planta depuradora, la infraestructura energética o el parque industrial. Son cuestiones que requieren consenso entre la comunidad, las instituciones y todo el arco político», afirmó.

EL TRABAJO REALIZADO DURANTE LA GESTIÓN ANTERIOR

Consultada sobre por qué el problema lleva tantos años sin resolverse, la concejal repasó las acciones impulsadas durante la administración encabezada por Daniel Cappelletti.

Comentó que cuando asumió aquella gestión la planta se encontraba «en un estado bastante deplorable», por lo que se encararon trabajos de reparación para recuperar su funcionamiento. «En 2018 se puso bastante a punto la planta con una empresa local que comenzó a reparar aireadores y distintas piezas. Son equipos muy antiguos y era difícil conseguir los repuestos», recordó.

Según explicó, el objetivo inmediato fue restablecer el tratamiento adecuado de los efluentes. «Se trabajó para separar los sólidos de los líquidos y que los líquidos que se vuelcan al arroyo fueran lo más inocuos posible para la salud de las personas y para el medio ambiente».

Paralelamente, indicó que se avanzó en un proyecto integral para construir una nueva planta depuradora. «Se realizó un relevamiento completo del Distrito, estudios sobre la población actual y las proyecciones hacia 2030, con participación de universidades y organismos técnicos. Ese proyecto quedó aprobado en octubre de 2023».

Arrechea señaló que, una vez concluida esa etapa, restaba gestionar el financiamiento y avanzar con la licitación de la obra. «El proyecto quedó en manos de la nueva gestión municipal. Se había trabajado junto al Ministerio de Infraestructura de la Nación y con organismos internacionales. Después llegaron los cambios de gobierno y evidentemente el proceso se truncó».

SIN RESPUESTAS A LOS PEDIDOS DE INFORMES

Respecto de las declaraciones realizadas semanas atrás por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien anunció que se trabaja en un nuevo proyecto con vistas a obtener financiamiento en 2027, Arrechea aseguró que el bloque radical no cuenta con información oficial.

«Nosotros solamente conocemos lo que trascendió periodísticamente. Hemos presentado numerosas comunicaciones y pedidos de informes para conocer el estado actual de la planta y cuáles son las acciones previstas, pero no hemos recibido ninguna respuesta desde el año pasado».

«LOS VECINOS ESTÁN DESESPERADOS»

Uno de los aspectos centrales de la reunión fue el testimonio de los habitantes de los barrios cercanos a la planta depuradora. «Los vecinos están desesperados, literalmente», afirmó la edil.

Según explicó, quienes viven tanto en Infanta Isabel como en Los Aromos y otros sectores próximos describieron un escenario cada vez más complejo. «Nos plantearon que es muy difícil la vida cotidiana por los olores, la presencia de ratas y la preocupación por la contaminación del arroyo y del río. Necesitan una solución rápida».

En ese sentido, consideró que el abordaje debe realizarse en dos frentes simultáneos. «Hay que resolver la urgencia para mejorar el funcionamiento actual de la planta, pero al mismo tiempo hay que seguir avanzando con el proyecto para construir una nueva».

“PARA NOSOTROS ERA FUNDAMENTAL ESTAR PRESENTES”

Finalmente, Arrechea explicó cuál será el rol de la UCR frente al reclamo vecinal. «Lo primero era abrir este espacio de escucha. Los vecinos tienen un problema concreto de salud pública y de calidad de vida. Para nosotros era fundamental estar presentes en el barrio, escucharlos y llevar esa inquietud al Concejo Deliberante y al Departamento Ejecutivo».

Además, aseguró que el bloque continuará impulsando iniciativas para que el tema permanezca en la agenda pública. «Nos ponemos a disposición para hacer todo lo que sea necesario para que este problema empiece a tener una solución».

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