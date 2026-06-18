El presidente de Vecinos por un Brandsen Ecológico, tras participar de la reunión realizada en la Sociedad Rural junto a productores y vecinos del Cuartel VI.

La problemática generada por el avance de los invernaderos en distintos sectores rurales del Partido con llevó a una reunión Sociedad Rural Coronel Brandsen, donde representantes de la entidad, integrantes de Vecinos por un Brandsen Ecológico y habitantes del Cuartel VI analizaron las denuncias vinculadas al funcionamiento de estos emprendimientos y coincidieron en la necesidad de exigir un mayor control por parte del Estado municipal.

Por este tema es que habló el pasado sábado en Grassi.com (Estación Radio), el presidente de Vecinos por un Brandsen Ecológico, Alberto Almandos, quien explicó que el encuentro surgió a partir de las inquietudes planteadas por vecinos de la zona. «Estuvimos reunidos en la Sociedad Rural con la comisión directiva, representantes de Vecinos por un Brandsen Ecológico y el vecino Luis Fernández, que nos había traído la problemática. Hay muchos más vecinos que nos comentan toda esta situación con los invernaderos», señaló.

Uno de los principales reclamos apunta al cumplimiento de la Ordenanza Municipal Nº 2408, que regula la instalación de estos emprendimientos productivos. «Sabemos que hay una ordenanza vigente, la 2408, en la cual el Estado municipal debería hacer los controles para verificar que pidan la habilitación, que tengan todos los papeles en regla, el registro de agua productiva, los permisos correspondientes y todas las exigencias que establece la normativa», sostuvo.

Almandos aclaró que la organización no se opone a la actividad hortícola, sino al incumplimiento de la legislación. «No se trata de prohibir que se instalen los invernaderos, sino de que se cumpla la Ordenanza 2408 y los porcentajes que corresponden. La situación se ha descontrolado por falta de control del Estado», afirmó.

Durante la entrevista también hizo referencia a las denuncias realizadas por vecinos respecto de incendios, deterioro de caminos rurales y presuntas irregularidades en el funcionamiento de algunos establecimientos. «Anduvimos recorriendo la zona y sabemos que hubo incendios. Como dijo el vecino Fernández, durante el verano se quemaron aproximadamente 150 hectáreas. Incluso sabemos que existe una denuncia penal por esa situación», indicó.

CLAUSURAS Y CONTROLES

Consultado sobre las clausuras que se han realizado en distintos predios y su experiencia como exfuncionario municipal, Almandos recordó que durante su gestión también debieron intervenir en casos similares. «Sí, existía este problema y siendo funcionario clausuré varios lugares. También se realizaron clausuras sobre Ruta 6, donde estaban instalando invernaderos sin autorización municipal», recordó.

En ese sentido, consideró que el inconveniente actual pasa por el seguimiento posterior a esas medidas. «Si se rompe una faja de clausura se vuelve a clausurar y además pasa a ser un delito. Eso es una tarea que deben llevar adelante las autoridades competentes», expresó.

Asimismo, confirmó que Vecinos por un Brandsen Ecológico continuará trabajando junto a la Sociedad Rural para definir los próximos pasos. «Estamos trabajando en conjunto con la Sociedad Rural y vamos a seguir los pasos que determinemos entre las dos instituciones», adelantó.

TERMOELÉCTRICAS: «NO NOS GUIAMOS POR RUMORES»

Durante la entrevista también fue consultado sobre versiones que circulan respecto de una posible instalación de una nueva central termoeléctrica en Brandsen, luego de que sectores ambientalistas de Quilmes manifestaran públicamente su preocupación.

Almandos fue cauto al respecto y aseguró que, por el momento, no existe información oficial. «No teníamos conocimiento de esa situación. Nosotros no nos llevamos por rumores, sino por hechos concretos. Hoy no sabemos que exista un proyecto presentado ni en el Concejo Deliberante ni oficialmente. Hasta que no haya una comunicación formal o un expediente, no vamos a emitir opinión», manifestó.

No obstante, remarcó que la entidad continuará acompañando a los vecinos en caso de que el proyecto vuelva a aparecer. «Siempre vamos a acompañar a los vecinos. Ya tuvimos reuniones hace algunos meses y sabemos que la gente de la zona sigue muy atenta ante la posibilidad de que se presente una nueva propuesta», afirmó.

LA PLANTA DEPURADORA, OTRA PREOCUPACIÓN

Finalmente, Almandos también se refirió a la reunión realizada en el barrio Infante Isabel para abordar la situación de la planta depuradora de líquidos cloacales.

Tras señalar que el municipio difícilmente pueda afrontar con recursos propios una obra de gran magnitud, consideró indispensable la participación del Gobierno provincial. «Sabemos que una inversión de esas características no la puede afrontar el Municipio. Tiene que venir de la Provincia, como está ocurriendo en otros distritos», explicó.

En ese marco, propuso que funcionarios provinciales mantengan un encuentro con la comunidad. «Sería importante que alguna autoridad provincial, aunque sea un subsecretario o un director, pueda reunirse con los vecinos para explicar cuáles son los pasos a seguir y cómo se puede ayudar a Brandsen a resolver este problema que nos afecta a todos», concluyó.

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