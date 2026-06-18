La Selección Argentina vuelve a salir a la cancha y en InfoBrandsen seguimos respetando las cábalas. Junto a Parrilla Don Pedro lanzamos un nuevo sorteo para quienes se animen a pronosticar el resultado exacto del encuentro frente a Austria. El premio será una cena para dos personas y, como siempre, los miembros del Canal de WhatsApp de InfoBrandsen tendrán doble chance de ganar.

🇦🇷 ARGENTINA VS AUSTRIA 🇦🇹

Sorteamos una cena para dos personas en Parrilla Don Pedro

🎁 Premio

Una cena para dos personas en Parrilla Don Pedro.

📅 Lunes 22 de junio
🕑 14:00 hs

📋 ¿Cómo participar?

  1. Ingresá a la publicación oficial del sorteo.
  2. Comentá el resultado exacto de Argentina vs Austria.
  3. Etiquetá a un amigo o amiga.
  4. Tenés tiempo hasta una hora antes del inicio del partido.

📢 Doble chance para miembros del Canal de WhatsApp

Si formás parte del Canal de WhatsApp de InfoBrandsen participás con doble oportunidad de ganar.

¡LAS CÁBALAS SE RESPETAN!

Durante toda la Copa Mundial, InfoBrandsen realiza sorteos especiales en cada partido de la Selección Argentina.

LO ÚLTIMO
infobrandsen
Sincronizando noticias…

COMUNIDAD INFOBRANDSEN
InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | WhatsApp: 2223.508499
Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter
Sumate a nuestro canal de WhatsApp

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por Favor, deje su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí