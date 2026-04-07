Llegaron mesas y sillas para las aulas modulares de Escuela Técnica

El Intendente supervisó la llegada de mobiliario en una iniciativa conjunta entre el Municipio, el Consejo Escolar y Provincia.

El Intendente Fernando Raitelli recorrió este lunes 6 las instalaciones de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1, donde se recibieron mesas y sillas para las aulas modulares instaladas recientemente. Además, participó del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La entrega fue realizada por el director provincial de Equipamiento Escolar, Gustavo D’Audia, y la directora de Logística, Moira Godaracena, en el marco de una articulación entre el Municipio de Brandsen, el Consejo Escolar y el área de Equipamiento Escolar de la Provincia de Buenos Aires.

“Sumamos equipamiento completo a las aulas modulares que recibimos hace unos días, mejorando las condiciones de estos espacios mientras avanzamos en la planificación de la construcción de las aulas definitivas”, expresó el intendente.

Durante la visita también estuvieron presentes autoridades del Consejo Escolar, Jefa de Gabinete Karina Grosso, Jefa Distrital, Patricia Kranewitter, docentes y autoridades de la institución.

Dirección de prensa | Municipalidad de Brandsen | Tel: 02223-442201 int. 148 |

COMUNIDAD INFOBRANDSEN

InfoBrandsen | info@infobrandsen.com.ar | 2223.508499

Seguinos en Instagram | Seguinos en Facebook | Seguinos en Twitter

Sumate a nuestro canal de WhatsApp