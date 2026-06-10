Según explicó el representante de la empresa de transporte Rossi Turismo, esta medida se debe a cuestiones económicas ya que hace tiempo las empresas del sector enfrentan grandes demoras en los pagos, recibieron renovaciones de contratos con valores inferiores a los actuales ; y esto se suma a otros costos difíciles de respaldar.

Esta situación se da desde el año pasado pero decidieron continuar brindando el servicio para no afectar a los estudiantes. Sin embargo frente a esta situación, la nueva incógnita es cuál será la asistencia estudiantil con la cual se encontrarán las instituciones educativas como consecuencia de la falta de dicho transporte.

El representante de la empresa expresó en una entrevista con FM Por Siempre 97.3 que continuar con el servicio y enfrentar el costo de gastos fijos como combustible, mantenimiento y reparación de las unidades, seguros obligatorios y salarios de los choferes es simplemente insostenible.

Sin embargo, él dijo que desean que las autoridades puedan analizar la situación y puedan encontrar una solución para el restablecer el servicio de transporte.

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