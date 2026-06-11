El próximo domingo 14 de junio, Brandsen vivirá una jornada especial con propuestas que combinarán memoria, tradición y cultura popular. Tanto el Paseo Malvinas como la localidad de Gómez serán escenario de actividades que prometen convocar a vecinos y visitantes de toda la región.

🇦🇷 11:00 hs | Primer Homenaje a las Madres de Malvinas La jornada comenzará en el Paseo Malvinas con un reconocimiento histórico a las Madres de Malvinas, una iniciativa que busca destacar el rol de aquellas mujeres que acompañaron a sus hijos antes, durante y después del conflicto bélico de 1982. Leer más sobre el homenaje

🎶 12:00 hs | Primera Peña Malvinera Finalizado el homenaje, el mismo Paseo Malvinas se transformará en el escenario de la primera edición de la Peña Malvinera, una propuesta abierta a toda la comunidad que contará con música en vivo, ballets folklóricos, talleres de danza, artesanos, emprendedores y servicio de cantina. El evento busca combinar el reconocimiento a los veteranos y sus familias con una jornada de encuentro popular y celebración de nuestras tradiciones. Ver programación completa

🥟 Gómez recibe la Fiesta del Pastelito Mientras tanto, la localidad de Gómez volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro del distrito con una nueva edición de la esperada Fiesta del Pastelito. Habrá más de cien feriantes, artesanos, emprendedores, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y los tradicionales pastelitos que año tras año atraen a miles de visitantes de toda la región. La celebración se ha consolidado como uno de los eventos más convocantes del calendario local y representa una excelente oportunidad para disfrutar de una jornada en familia. Conocer todos los detalles