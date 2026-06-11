La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) había establecido un paro desde el 16 hasta el 20 de junio, pero el mismo no se llevará a cabo y las clases se dictarán con normalidad ya que aceptaron un incremento del 21,33% en los salarios.

El 10 de junio el gremio desarrolló un Plenario de Secretarios y Secretarias generales, donde debatieron sobre la situación actual y la propuesta del Gobierno. Como consecuencia del mismo, CONADU firmó un acta paritaria que otorga un 21,33% de incremento salarial sobre el salario de julio y un incremento del 3% en octubre sobre el salario de septiembre.

Además también acordaron un 21,33% de incremento en la garantía salarias, paritarias cada tres meses, y establecieron el 15 de septiembre como fecha límite para retomar la reunión paritaria y acrodar una nueva actualización salarial.

NOTA PUBLICADA EL 8 DE JUNIO DE 2026

El gremio docente CONADU comunicó que la próxima semana tomarán una nueva medida de fuerza, lo cual interrumpirá el normal desarrollo del cronograma de clases.

Esta medida se llevará a cabo entre el 16 y el 20 de junio y entre los reclamos se encuentra la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la reapertura de las paritarias, la recuperación salarial docente y la actualización de las becas que se les otorga a los estudiantes de las distintas casas de estudio de la Universidad Nacional de La Plata.

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