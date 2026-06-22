El referente del PRO cuestionó la gestión municipal y cómo se ha desempeñado con las instituciones. También habló sobre la posibilidad de conformar una amplia alianza a nivel local

El referente del PRO en Brandsen, Jorge Espinosa, dialogó con Grassi.com por Estación Radio y realizó un amplio análisis sobre la actualidad política del Distrito, el presente de su espacio y las perspectivas de cara al proceso electoral.

Durante la entrevista fue especialmente crítico con la gestión del intendente Fernando Raitelli, defendió el proceso de reorganización partidaria y planteó la necesidad de construir una alternativa amplia para gobernar el distrito.

Uno de los primeros temas abordados fue la representación del PRO en Brandsen y la relación con otros sectores políticos. Espinosa fue categórico al negar que el partido tenga actualmente representantes en el Concejo Deliberante. «Te lo tengo que negar total y absolutamente», arrojó.

En ese sentido, también descartó que el bloque alineado con La Libertad Avanza represente institucionalmente al partido amarillo y sostuvo que la alianza electoral del año pasado generó confusión sobre quiénes eran los verdaderos representantes del espacio. «Eso fue una falencia de un mal acuerdo», afirmó, y explicó que desde la conducción provincial ya se trabaja para regularizar esa situación.

CRÍTICAS A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Consultado sobre la realidad del Distrito, Espinosa cuestionó con dureza la administración local y aseguró que el gobierno municipal «ha demostrado que no tiene la más mínima capacidad de gestión. No le puedo pedir nada a alguien que ha demostrado que no tiene la más mínima capacidad. Solo le pido que trate de no dañar más todo lo que ha dañado hasta que venga el nuevo intendente», expresó.

Entre los cuestionamientos mencionó el conflicto con la Sociedad Rural, la falta de obras de infraestructura y la imposibilidad de concretar proyectos provinciales. «Han destruido la relación con las entidades. La Sociedad Rural va a ir por una vía judicial contra el Municipio cuando históricamente ha sido uno de los sectores que más aporta», sostuvo.

Además, comparó la situación de Brandsen con otros municipios bonaerenses. «No me vengan ahora con echarle la culpa a Javier Milei. En otros municipios se están haciendo plantas depuradoras con aportes de la Provincia y Brandsen todavía no puede terminar ni la Ruta 215 ni el puente de la Ruta 29. Eso es pelea política y falta de capacidad de gestión».

Para Espinosa, la administración municipal prioriza los eventos por sobre las soluciones estructurales. «Lo único que hace es pan y circo desde el día uno. Tenemos fiestitas por todos lados, pero vos andás en auto, en bicicleta o en moto y te perdés en un pozo de cualquier calle de Brandsen».

REORGANIZACIÓN DEL PRO

Respecto al presente del partido, Espinosa reconoció que el PRO atraviesa un proceso de reordenamiento institucional luego de las dificultades que dejó la última elección. Recordó una reciente reunión encabezada por el presidente a nivel bonaerense, Cristian Ritondo, y la vicepresidenta Soledad Martínez, donde se planteó la necesidad de fortalecer la estructura partidaria en cada distrito.

«Le reclamamos que, si queremos salir a jugar fuerte el año próximo, necesitábamos que todas estas cosas no existan. Nos prometieron una regularización, la creación de autoridades distritales reconocidas y el armado de una propuesta política fuerte».

Según indicó, el objetivo del espacio es volver a competir con aspiraciones de gobernar Brandsen: «El PRO está decidido a volver a presentar una propuesta sólida para la sociedad de Brandsen y queremos tener la oportunidad de dirigir los destinos del distrito desde la intendencia».

MAURICIO MACRI Y EL FUTURO DEL PARTIDO

Durante la entrevista también fue consultado sobre la reaparición política de Mauricio Macri y la posibilidad de que vuelva a competir electoralmente. Espinosa reconoció tener «sentimientos encontrados», aunque manifestó su respaldo al expresidente: «Mauricio Macri es el creador de este espacio y la figura máxima del PRO».

Al mismo tiempo, consideró que una eventual candidatura debería ser decidida sin especulaciones: «Me encantaría que fuese candidato, pero que lo haga y se ponga al frente de la campaña sin grises. Ahí iríamos todos alineados y sería una reconstrucción muy beneficiosa para nuestro partido».

No obstante, también marcó diferencias con algunas decisiones adoptadas durante el acompañamiento al gobierno nacional: «Hemos sostenido algunas cosas insostenibles del gobierno de Javier Milei. Si bien estamos de acuerdo en una gran cantidad de cuestiones, cada vez se suman más aquellas en las que no estamos de acuerdo».

CONVOCAR A OTROS ESPACIOS

Finalmente, Espinosa sostuvo que el PRO debe volver a construir consensos con otros sectores políticos de Brandsen para ofrecer una alternativa competitiva. «El PRO tiene que volver a abrir sus puertas y convocar a todos los partidos con los que tenemos coincidencias para formar una agenda política y un plan de gobierno».

En ese sentido, remarcó que las diferencias deberían centrarse en las formas de gestión y no en disputas partidarias: «Todos queremos un pueblo limpio, ordenado, con calles en condiciones y con una planta depuradora que funcione. Después podremos diferir en el cómo, pero hoy la política se agota en discusiones que no le cambian la vida al vecino».

Para concluir, cuestionó el funcionamiento del HCD: «Los últimos escándalos del Concejo Deliberante fueron por cuestiones meramente políticas, cosas que se agotan en la política y nada que le importe realmente al ciudadano».

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