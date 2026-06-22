La inauguración de nuevos espacios y el descubrimiento de una placa conmemorativa formarán parte de las actividades previstas para conmemorar el aniversario de la ciudad cabecera.

Con motivo de los festejos por el 150° aniversario de la Ciudad, desde el Honorable Concejo Deliberante se realizó una invitación abierta a la comunidad para participar de las actividades conmemorativas que tendrán lugar en una jornada especial cargada de significado institucional e histórico.

La convocatoria fue realizada en el marco de las celebraciones impulsadas por el Departamento Ejecutivo Municipal y contempla una serie de actos que se desarrollarán en el edificio de Mitre y Sáenz Peña, en el marco de la Octava Sesión Ordinaria. La misma iniciará a las 16.30 con un acto protocolar.

La ceremonia principal se llevará a cabo en los jardines del cuerpo legislativo local y contará con la presencia de autoridades, representantes de instituciones y vecinos. Posteriormente, se desarrollarán diversas actividades especialmente vinculadas a la conmemoración de los 150 años de la ciudad cabecera.

A las 18 se producirá uno de los momentos más destacados de la jornada: el descubrimiento de la placa identificatoria de la Sala de Sesiones “Pedro José Ferrari”, un reconocimiento que busca poner en valor la historia institucional del fundador del Distrito.

Para las 18.15, quedará inaugurada la primera sala de reuniones del Honorable Concejo Deliberante, un nuevo espacio destinado al trabajo legislativo y al fortalecimiento de la actividad institucional. Posterior a ello, habrá un ágape entre los presentes.

Desde la organización destacaron la importancia de esta fecha para toda la comunidad y expresaron el deseo de contar con la presencia de vecinos e instituciones en este sesquicentenario de la Ciudad.

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