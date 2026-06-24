El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Brandsen confirmó la fecha de la primera sesión del Parlamento Juvenil, una propuesta que busca acercar a los estudiantes al funcionamiento del ámbito legislativo y promover su participación en la vida democrática del distrito.

Desde el HCD destacaron que el Parlamento Juvenil constituye un espacio de formación y participación destinado a jóvenes que transitan los últimos años de la escuela secundaria. La iniciativa recrea el funcionamiento del cuerpo deliberativo local y permite que los participantes presenten propuestas, debatan proyectos y conozcan de cerca las distintas etapas del trabajo legislativo.

De la experiencia participan estudiantes de escuelas de gestión estatal y privada, Centros Educativos Complementarios (CEC) y también integrantes de clubes deportivos barriales, ampliando así la convocatoria a distintos sectores de la comunidad.

La actividad se desarrolla en el marco del Decreto 533 y su modificatorio 912. A lo largo de cuatro encuentros, los jóvenes atraviesan todas las instancias que forman parte del proceso legislativo: presentación de proyectos, trabajo en comisión, elaboración de dictámenes, debate y sesión.

Según señalaron desde el Concejo Deliberante, el objetivo principal del programa no está vinculado a cuestiones partidarias, sino a la formación ciudadana. En ese sentido, remarcaron la importancia de brindar herramientas para que los jóvenes puedan expresarse, intercambiar ideas y participar activamente en la construcción de propuestas para la comunidad.

Además, recordaron que en ediciones anteriores varios de los proyectos surgidos en el Parlamento Juvenil fueron posteriormente analizados por el propio HCD, demostrando que las iniciativas impulsadas por los estudiantes pueden transformarse en aportes concretos para el distrito.

Con la sesión prevista para el 30 de junio comenzará una nueva edición de una propuesta que busca fortalecer la participación juvenil y generar espacios de diálogo, compromiso y construcción colectiva.

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