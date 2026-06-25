Solicitaron a los vecinos verificar cualquier campaña solidaria a través de los canales oficiales antes de realizar aportes económicos.

Bomberos Voluntarios Brandsen difundió una advertencia este jueves a raíz de la circulación de una rifa que se promociona utilizando el nombre de la institución. A través de un comunicado oficial, pidieron a los vecinos extremar los recaudos para evitar posibles engaños.

La alerta surgió luego de que comenzaran a difundirse imágenes de una supuesta rifa a beneficio de los Bomberos Voluntarios, en la que se ofrecen distintos premios a cambio de un aporte económico. Frente a esta situación, la institución publicó un aviso en el que marca claramente que se trata de una propuesta ajena a la entidad.

“Queremos informar a la comunidad que la rifa que circula no ha sido organizada, autorizada ni avalada por nuestra institución”, expresaron desde el cuerpo de Bomberos.

“Solicitamos a todos los vecinos que, antes de realizar cualquier aporte económico en nombre de Bomberos Voluntarios Brandsen, verifiquen la información a través de nuestros canales oficiales”, indicaron.

Desde la entidad también remarcaron la importancia de comunicarse directamente con el cuartel ante cualquier duda relacionada con campañas de recaudación, rifas o actividades solidarias. “Ante cualquier duda, comuníquense directamente con nosotros”, señalaron.

“Agradecemos profundamente el apoyo constante de la comunidad y lamentamos los inconvenientes ocasionados por esta situación. Los Bomberos Voluntarios trabajamos con transparencia y responsabilidad. No permitamos que utilicen nuestra imagen para engañar a la gente”, culminaron.

Ante cualquier duda, comuníquese por medios oficiales

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