A un mes del trágico choque ocurrido sobre la Ruta Provincial N° 6 a la altura del Partido de San Vicente, la defensa de Leandro Panetta, el estudiante acusado de provocar el siniestro que terminó con la vida de cinco integrantes de una familia, solicitó su excarcelación. La querella rechazó el planteo y consideró que la medida resulta prematura.

Según informó el medio 0221, el pedido fue presentado por los abogados del joven de 28 años, quien permanece detenido mientras avanza la investigación judicial. La defensa argumentó que la privación de la libertad resulta excesiva y sostuvo que no existen riesgos de fuga ni posibilidades de entorpecer la causa.

Sin embargo, el abogado querellante Duilio Fontana, representante de los familiares de las víctimas, se opuso al pedido y remarcó que todavía restan incorporar pruebas consideradas fundamentales para esclarecer las circunstancias del hecho. Además, aseguró que Panetta circulaba a alta velocidad al momento del impacto y señaló que se presume que también se encontraba distraído.

La audiencia de ampliación de la declaración indagatoria se llevó a cabo el pasado martes. Allí, la querella sostuvo que detectó diversas inconsistencias en los dichos del imputado y reiteró la necesidad de continuar con la producción de pruebas antes de avanzar con cualquier beneficio procesal.

Entre los elementos pendientes se encuentra la pericia accidentológica oficial, que aún no fue incorporada al expediente. Fontana indicó que, hasta el momento, solamente se cuenta con una pericia de parte presentada por la defensa, cuya valoración preliminar consideró subjetiva.

La tragedia ocurrió cuando la Volkswagen Amarok que conducía Panetta impactó desde atrás contra un Peugeot 206 en el que viajaba una familia. Como consecuencia del choque fallecieron Ninfa Cabañas, de 49 años; su hija Serafina Benítez Cabañas, de 31; Juan Aníbal López Rodríguez, de 29; Brailin Beatriz Sanabria Benítez, de 10 años; y Maicol Benítez, un bebé de apenas dos meses.

La investigación se encuentra a cargo de la fiscal Karina Guyot, titular de la UFI N° 1 Descentralizada de San Vicente. En tanto, el juez de Garantías Marín Rizzo deberá resolver en los próximos días el pedido de excarcelación. Paralelamente, la fiscalía ya solicitó la prisión preventiva de Panetta, una medida que también fue respaldada por la querella.

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