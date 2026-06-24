La obra permitirá la circulación entre los barrios Sargento Cabral y Solferino de Alejandro Korn, beneficiando especialmente a estudiantes, familias y vecinos que transitan diariamente por la zona.

El Municipio continúa ejecutando obras de infraestructura que responde a una demanda histórica de los vecinos y contribuirá a una mejor conexión entre ambos barrios. En este marco, avanzan los trabajos de construcción de un sendero de vinculación peatonal sobre la calle Jamaica, una intervención estratégica que unirá de manera más segura y accesible los barrios Sargento Cabral y Solferino.

La obra se desarrolla sobre el corredor ferroviario y tiene como objetivo brindar un cruce seguro para quienes transitan diariamente por el sector, especialmente estudiantes, docentes y familias que concurren a la Escuela Primaria N° 8 y a la Escuela Secundaria N° 7.

Los trabajos incluyen la construcción de pasarelas peatonales, adecuación de accesos, colocación de elementos de seguridad y mejoras integrales en el entorno, garantizando condiciones óptimas para el desplazamiento de peatones.

El intendente Nicolás Mantegazza destacó la importancia de esta intervención y señaló que “seguimos desarrollando obras que mejoran la conectividad y acompañan el crecimiento de nuestros barrios, generando espacios más seguros y accesibles para toda la comunidad”.

Esta iniciativa forma parte del plan integral de obras que impulsa la gestión municipal para fortalecer la infraestructura urbana en distintos puntos del distrito, promoviendo una mejor integración territorial y acompañando el crecimiento sostenido de San Vicente.

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