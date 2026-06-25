La sirena de los Bomberos Voluntarios de Brandsen sonó en tres oportunidades este jueves debido a un accidente vehicular registrado sobre la Ruta 2, a la altura del kilómetro 74, en jurisdicción de Brandsen.

De acuerdo con los primeros testimonios, habría personas atrapadas dentro de los vehículos involucrados.

Hacia el lugar se dirigió la Unidad N° 14 de Bomberos Voluntarios de Brandsen para intervenir en la emergencia, mientras también se espera el trabajo de los demás servicios de asistencia.

Noticia en desarrollo.

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