El intendente defendió la necesidad de generar energía para el desarrollo local, cuestionó la demora en la aprobación de las motoniveladoras y respondió a las críticas de Daniel Cappelletti y ratificó que lo recibirá para dialogar.

«Obviamente que lo voy a recibir a Daniel (Cappelletti). Charlo con él más seguido de lo que muchos piensan», afirmó el intendente.

El intendente Fernando Raitelli, volvió a referirse el pasado sábado a uno de los debates más controversiales: la necesidad de ampliar la capacidad energética para acompañar el crecimiento de la Ciudad. En Grassi.com (Estación Radio), aclaró que actualmente no existe ningún proyecto presentado para instalar una central termoeléctrica, aunque hay una realidad que no se puede ignorar.

«En este momento no hay ningún proyecto para termoeléctricas en Brandsen. Ahora, dicho esto, tenemos un problema energético. Si alguien cuenta con otra alternativa, que me traiga la propuesta. Estoy abierto a todos los proyectos que puedan ingresar al Poder Ejecutivo», afirmó el jefe comunal.

Raitelli recordó que durante su gestión impulsó una iniciativa basada en un proyecto que originalmente había sido enviado por el exintendente Daniel Cappelletti, “pero era una central mucho más moderna y menos dañina en términos ambientales. El Concejo Deliberante dijo que no. El problema, sin embargo, lo seguimos teniendo», expresó.

Para Raitelli, la discusión debe centrarse en cómo garantizar el abastecimiento energético que permita proyectar el crecimiento del Distrito. «Las instituciones más importantes de Brandsen ya manifestaron públicamente que están a favor de generar la energía necesaria para desarrollar el Distrito. Lo que no podemos hacer quienes gobernamos es mirar para otro lado», sostuvo.

Consultado sobre la posibilidad de que una empresa vuelva a presentar un proyecto de termoeléctrica en el futuro, evitó descartarlo. «Hoy no hay ningún proyecto ni ninguna empresa manifestó intención alguna. Pero el problema lo tenemos. No sería más fácil para mí decir que no pasa nada y juntar votos. Sería una mentira. El problema existe», enfatizó.

Raitelli también rechazó que existan presiones externas para impulsar ese tipo de emprendimientos. «De ninguna manera. Al que le toque gobernar le va a tocar afrontar esta problemática. Tenemos que decidir si queremos proyectar el desarrollo de Brandsen o seguir haciendo política barata y desinformando a la gente», señaló.

CRÍTICAS POR LAS MOTONIVELADORAS

Otro de los temas abordados fue el proyecto para adquirir dos motoniveladoras mediante leasing, expediente que aún permanece en comisión dentro del Concejo Deliberante.

El intendente manifestó su malestar por la falta de tratamiento y aseguró que no encuentra argumentos que justifiquen la demora. «No puedo entender cómo la oposición duda sobre la capacidad del municipio para comprar maquinaria propia. Es exactamente lo que necesitamos», afirmó.

Si bien aclaró que el leasing para la compra de camiones ya fue aprobado, remarcó que la autorización para adquirir las motoniveladoras continúa trabada. «La postura de la oposición, por ahora, es no dejar avanzar esta gestión. No pueden hablar de soberanía y al mismo tiempo impedir que el municipio invierta en las máquinas que no tiene porque no las dejaron», cuestionó.

LA SITUACIÓN DE LA PLANTA DE RSU

Durante la entrevista también fue consultado sobre el estado de la planta de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). «Se sigue separando, pero también hay mucha basura. Estamos trabajando en un proyecto para sanear completamente la planta», explicó.

Indicó además que realizó gestiones ante el Ministerio de Ambiente de la Provincia para obtener financiamiento. «Pedimos el saneamiento total, pero la respuesta fue que hoy no hay recursos económicos. Cuando el Estado nacional deja de financiar la obra pública, la salud o la educación, todos esos problemas terminan golpeando la puerta de los municipios», sostuvo.

Mientras tanto, aseguró que el municipio continúa retirando residuos de manera progresiva. «De a poquito lo vamos haciendo y también estamos trabajando para volver a tener un servicio municipal de recolección», adelantó.

“VOY A RECIBIR A CAPPELLETTI”

En otro tramo de la entrevista, Raitelli respondió a las declaraciones del presidente de la UCR local y exintendente Daniel Cappelletti, quien manifestó su intención de mantener una reunión institucional para colaborar, aunque al mismo tiempo calificó a la gestión como atravesada por una «profunda crisis».

El intendente confirmó que aceptará el encuentro. «Obviamente que lo voy a recibir. A Daniel lo conozco de toda la vida y charlo con él más seguido de lo que muchos piensan», afirmó.

Sin embargo, fue muy crítico con la gestión anterior. «Dejó la salud destruida, la planta depuradora destruida y una sola motoniveladora funcionando para más de 700 kilómetros de caminos rurales. Gobernó ocho años y hoy su bloque le dice que no a generar trabajo y a comprar las máquinas que el municipio necesita», disparó.

Aun así, sostuvo que el diálogo será bienvenido si existe voluntad de colaborar. «Si Daniel asume la responsabilidad de ayudar a la gestión, bienvenido sea. Coincido en que solo no se puede llegar a ningún lado. Esto es un colectivo y ayudar a la Intendencia es ayudar a los vecinos de Brandsen», concluyó.

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