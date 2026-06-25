El Municipio de San Vicente presentará oficialmente este viernes 26 de junio esta iniciativa que busca poner en valor uno de los espacios naturales más representativos del distrito, con el objetivo de combinar el desarrollo urbano con la preservación del entorno y generar nuevas oportunidades para la comunidad.

La presentación fue anunciada por el intendente Nicolás Mantegazza, quien invitó a vecinos e instituciones a participar del acto que se realizará a las 13:30 horas en la Laguna de San Vicente, ubicada en la intersección de las calles Facundo Quiroga y Quilmes.

Según explicó el jefe comunal, el proyecto propone una mirada de futuro para potenciar este espacio emblemático, integrando naturaleza, identidad y desarrollo. «Será un momento muy importante para seguir construyendo juntos el San Vicente que soñamos, generando nuevas oportunidades para nuestra comunidad y potenciando todo lo que nos hace únicos», expresó Mantegazza al realizar la convocatoria.

La iniciativa apunta a consolidar la Laguna de San Vicente como un punto estratégico para el crecimiento del distrito, promoviendo acciones que permitan preservar su valor ambiental al mismo tiempo que impulsen nuevas propuestas vinculadas al desarrollo local.

La presentación estará abierta a todas las personas interesadas en conocer los alcances del proyecto.

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