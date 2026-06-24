La Cámara de Comercio de Brandsen mantuvo una reunión de trabajo con representantes de La Libertad Avanza (LLA) en la que abordaron distintos temas vinculados a la actividad comercial e industrial del distrito. El encuentro se desarrolló hoy, miércoles 24 de junio, en la nueva sede de la entidad.

Foto publicada por la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Brandsen en su cuenta de Instagram.

Participaron de la reunión los concejales Jonathan Roldán, Laura Fescina y Miguel Sotelo, integrantes del bloque de LLA en el Concejo Deliberante, junto al exconcejal y contador Adolfo Wallasch.

Según informó la institución a través de sus redes sociales, durante el encuentro los representantes libertarios acercaron un proyecto de ordenanza orientado a flexibilizar las habilitaciones comerciales. Desde la Cámara señalaron que trabajaron de manera conjunta sobre la iniciativa con vistas a su futura presentación.

Además, la reunión sirvió para intercambiar opiniones sobre diferentes problemáticas que, según la entidad, afectan actualmente al sector productivo local. Entre los temas planteados se destacó la alícuota de la Tasa de Seguridad e Higiene, que consideran elevada para la actividad comercial.

También manifestaron su preocupación por las limitaciones que, a su entender, genera el actual Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) para la radicación de nuevos proyectos en el distrito. A esto se sumaron reclamos relacionados con la prestación del servicio eléctrico, tanto por parte de Edelap como de las cooperativas que operan en la región.

Por otra parte, la Cámara de Comercio entregó a los representantes de La Libertad Avanza un documento con diez puntos vinculados a distintas problemáticas que afectan a comerciantes e industriales de nuestra localidad.

Desde la entidad señalaron que esperan concretar encuentros similares con representantes de los demás espacios políticos de la comunidad. El objetivo, indicaron, es avanzar en la búsqueda de soluciones a los planteos y necesidades expresadas por sus asociados.

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