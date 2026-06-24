El 24 de junio Lionel Messi cumple 39 años y los homenajes se multiplican en todo el país y distintas partes del mundo. El festejo incluso llegó a nuestra ciudad.

Foto del Mundial Rusia 2018

Uno de los más emotivos tuvo lugar en Rosario, su ciudad natal, donde más de 5000 chicos y familias se reunieron en el Monumento a la Bandera para cantarle el «Feliz Cumpleaños». Este encuentro fue encabezado por el cantante Abel Pintos y rápidamente se volvió viral.

Sin embargo este no fue el único gesto. Con una iniciativa que trascendió fronteras, millones de argentinos se sumaron a la propuesta de cantarle el feliz cumpleaños al capitán de la Selección Argentina a las 10:00 y volver a hacerlo a las 22:00, haciendo sentir el cariño por el máximo goleador de la historia de los Mundiales en cada rincón del planeta.

Incluso esta iniciativa llegó a Brandsen, donde la Escuela Secundaria n° 1 realizó un homenaje al jugador rosarino donde estudiantes y personal de la institución se reunieron a las 10:00 para cantar juntos la canción del «Feliz Cumpleaños».

A los 39 años, y mientras disputa el Mundial 2026 con la ilusión intacta de volver a hacer historia, Messi sigue recibiendo el afecto de un pueblo entero que lo adoptó para siempre como su gran capitán.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Messi publicó una historia donde se lo ve junto a otros jugadores de La Scaloneta y una torta de cumpleaños con los colores albicelestes, bajo el título «Anoche arrancamos con una linda sorpresa ¡¡GRACIAS!!».

Foto publicada en la cuenta oficial de Instagram de Lionel Messi.

Mirá el emocionante homenaje que encabezó Abel Pintos en Rosario

Video publicado por el medio La Capital.

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